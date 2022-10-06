Производство молока нарастили в Подмосковье | 360°

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Производство молока нарастили в Подмосковье

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Валовое производство молока в Подмосковье достигло 12 тысяч тонн. Только на прошлой неделе в регионе собрали 11,9 тысячи тонн продукта. Это на 0,3 тонны больше, чем за такой же период прошлого года.

Как сообщил зампред правительства региона Георгий Филимонов, общий надой на корову составил 20,9 килограмма. Для скота уже заготовили 21 центнер кормовых единиц, что составило 72% от плана.

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«Также заготовлено 92,9 тысячи тонн сена и 757,2 тысячи тонны сенажа», — добавил он.

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В прошлом году Подмосковье выпустило почти 670 тонн молока. Регион вошел в топ-100 по производству продукта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о почти полном отсутствии безработицы в Подмосковье. Он назвал главной задачей улучшение условий труда.

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