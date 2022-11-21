Подмосковье 21 ноября 2022, 13:38 Производство молока нарастили в Подмосковье

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С начала года племенные хозяйства Подмосковья произвели свыше шести тысяч килограммов молока на корову. Это на 211 килограммов больше, чем в прошлом году, рассказал зампред правительства Георгий Филимонов.

Сейчас в племенных хозяйствах региона содержат 45,9 тысячи коров.

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«За девять месяцев на корову получено 6547 килограммов молока, что на 211 килограммов больше по сравнению с 2021 годом», — отметил зампред.

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При этом 17 лучших хозяйств региона получили в этом году свыше семи тысяч килограммов молока на корову. Самые высокие результаты показали «ТиЭйч-РУС Милк Фуд» — 9119 килограммов на корову, «Воскресенское» — 8562 килограммов и «Лесные Поляны» — 7867 килограммов.

Ранее губернатор Воробьев наградил аграриев Подмосковья за высокие результаты.

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