Подмосковье 22 марта 2024, 10:24 Производство модульных домов нарастят в Можайске Телеканал «360»

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Собрать дом мечты под любые запросы поможет строительное предприятие в Можайске. Каждый месяц там производят три модульных дома. В планах — нарастить производство.

В проект дома всегда закладывается инженерный модуль: это санузел и другие коммуникации. К нему можно добавить каминный зал, спальни и веранду. Также можно заказать услугу «Дом на вырост» и добавить к уже установленной постройке дополнительный модуль. Его можно оборудовать под спальню для малыша или просто расширить жилплощадь.

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Все работы по монтажу на участке берут на себя специалисты, они же выполняют проверку фундамента. Само производство модулей занимает в среднем 22 дня, еще шесть требуется на установку строения на участке. В таком доме выполнят все внешние и внутренние работы по фасаду и отделке, установят сантехнику и электрику, двери и окна.

Ежемесячно предприятие производит три модульных дома. Для этого хватает 20 квалифицированных специалистов. Директор предприятия по производству модульных домов Василий Мартынов рассказал, что производство будут расширять.

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