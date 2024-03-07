Подмосковье 07 марта 2024, 15:29 Производство мясных консервов в Подмосковье выросло на 10% за год Пресс-служба Минсельхозпрода МО

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В прошлом году в Подмосковье произвели 49 тысяч тонн консервов из мяса. Это 72% от общего объема, произведенного в ЦФО, и более 38% общероссийского объема. За год объемы производства увеличились на 10%.

«Достижение таких высоких результатов стало возможным благодаря усиленной работе по совершенствованию производственных процессов и модернизации мясоперерабатывающих заводов Подмосковья», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области Московской области Владислав Мурашов.

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В Подмосковье несколько крупных мясоперерабатывающих комплексов. В их числе «Лыткаринский мясоперерабатывающий завод», «МПК Селятино» в Наро-Фоминске и «Наро-Фоминский консервный завод», а также «ПК Мамир» в Балашихе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса в Подмосковье.

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