Подмосковье 14 февраля 2023, 18:22 Производство мясных консервов в Подмосковье увеличили за год более чем на 60%

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Объем производства мясных консервов в Подмосковье увеличился более чем на 60% в 2022 году. При этом в регионе изготовили более 44,8% от общего объема мясных консервов ЦФО и 20,3% от общероссийского объема.

«По данным Федеральной службы государственной статистики объем производства мясных консервов, включая консервы для детского питания, за 2022 год в регионе составил более 160 тысяч туб», — сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

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Основными производителями консервов из мяса в Московской области являются Лыткаринский МПЗ, МПК «Селятино» в Наро-Фоминском округе и МПК «Патриот» в Сергиевом Посаде.

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