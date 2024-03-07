Подмосковье 07 марта 2024, 12:46 Производство мясной продукции в Истре нарастят благодаря национальному проекту Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Производитель мясной продукции ГК «Велком» из подмосковной Истры присоединился к реализации национального проекта «Производительность труда». Стартовое совещание прошло на мясокомбинате «Павловская слобода».

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области рассказали, что в качестве пилотного потока выбрали процесс производства сырокопченого бекона. Эксперты Регионального центра компетенций проведут диагностику и представят план оптимизации.

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В планах компании сократить время на производство бекона на 10%, а также уменьшить незавершенное производство на 15% и увеличить выработку на рабочих местах на 10%.

Компания «Велком» — один из лидеров мясной гастрономии в России. Компания работает с 1992 года и производит более 200 наименований продуктов.

Больше о поддержке бизнеса можно узнать на инвестпортале Московской области и в Telegram-канале Мининвест Подмосковья.