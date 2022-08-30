Производство мяса выросло в Подмосковье

Все подмосковные хозяйства, специализирующиеся на выпуске свинины, курятины и индюшатины, нарастили свое производство с января. Им удалось поставить в магазины и на фабрики больше мяса, чем в прошлом году.

«За семь месяцев предприятия выпустили 194,4 тысячи тонн мяса, что на 5,9 тысячи тонн больше, чем в 2021 году», — отметил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Предприятием — лидером по производству свинины в Подмосковье остается ЗАО «Тропарево». Крупнейшие производители мяса птицы — ООО «Птицефабрика „Элинар — Бройлер“», филиалы АО «Куриное Царство» — «Петелинская птицефабрика» и «Моссельпром».

На индюшатине специализируются ООО «Егорьевская птицефабрика» и ООО «Бронницкая птицефабрика» — они производят более 6,8 тысячи тонн мяса в год. Есть в регионе и крупный производитель перепелов — ООО «Шепиловская птицефабрика». Объем производства — около 60 тонн перепелов в год.

Стабильный прирост производства будет способствовать стабилизации цен. В середине августа в Подмосковье было зафиксировано незначительное снижение цен на отдельные виды мясной и молочной продукции — до 1%. Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал три фактора успеха сельского хозяйства в Подмосковье.