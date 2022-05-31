Производство мяса и яиц выросло в Подмосковье

Подмосковье стало производить больше мяса и яиц. С начала года показали выросли по сравнению с 2021-м.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов сообщил, что за четыре месяца производство мяса увеличилось на 4,4 тысячи тон, а яиц — на 1,8 миллиона штук.

Таких показателей достигли за счет комплекса мероприятий совершенствования отрасли Георгий Филимонов.

С января в Подмосковье произвели 48,1 миллиона яиц — это на 103,9% больше, чем год назад. В ассортименте как куриное яйцо, так и перепелиное, цесариное, племенное.

Ранее стало известно, что производство инкубационных яиц в Сергиевом Посаде снизит зависимость от импорта.