Производство микроцемента создаст новые рабочие места в Наро-Фоминске | 360°

Подмосковье 01 ноября 2022, 13:38 Производство микроцемента создаст новые рабочие места в Наро-Фоминске Unsplash

Читать 360tv в

Импортозамещающее производство микроцемента появится в Наро-Фоминске в 2024 году. Для реализации проекта компании-инвестору предоставлен участок площадью четыре гектара по региональной программе «Земля за рубль».

Инвестором выступает компания «Онтэка», которая выпускает строительные материалы. На новом заводе «Онтэка» будет производить микроцемент сверхтонкого помола, который широко востребован в том числе при отделочных работах. Продукт имеет ряд преимуществ в сравнении с импортными аналогами. Например, он более прочный.

Реклама

«В запуск предприятия компания „Онтэка“ инвестирует более 45 миллионов рублей. На производстве будет создано около 80 рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Реклама

Планируется, что завод заработает во втором квартале 2024 года. Его построят на площадке, которую инвестор получил по программе губернатора Андрея Воробьева «Земля за рубль».

«Проект в нынешних условиях стал особо важным и востребованным как для начинающих бизнесменов, так и для компаний с многолетним стажем. На сегодняшний день подмосковным инвесторам мы представили уже больше 40 земельных участков по этой программе», — подчеркнула заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

В Подмосковье активно работают над тем, чтобы обеспечить регион необходимыми импортозамещающими производствами. В Солнечногорске начали делать оборудование для переработки металлолома, в Ступине строят завод по выпуску мешков для мусора из вторсырья, а в Серпухове уже к концу года начнут делать обновленные модели лифтов. Проекты по замене импорта реализуются по всему региону.