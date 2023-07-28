Подмосковье 28 июля 2023, 14:59 Производство металлоконструкций создаст около тысячи рабочих мест в Солнечногорске Министерство инвестиций, промышленности и науки МО

Читать 360tv в

Группа компаний «Металлика-Дизайн» запустила новое предприятие в Солнечногорске благодаря поддержке Корпорации развития Подмосковья. Она занимается проектированием и изготовлением изделий из полимеров, композитов и металлов. Инвестор планирует увеличить мощность и еще двух своих предприятий.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева, в проект инвестировали два миллиарда рублей. Там будет создано свыше тысячи рабочих мест за пять лет.

Реклама

«Так, на первом этапе на новой площадке в Солнечногорске штат сотрудников будет расширен со 130 до 200 человек.Среди вакансий, которые уже сейчас открыты на предприятии — операторы станков ЧПУ, инженеры-конструкторы, сварщики и слесари механосборочных работ», — добавила она.

Компания занимается выпуском архитектурных форм, фасадных систем и сложных конструкций с электрическим и пневматическим приводом. В ближайшее время она запустит цех по узловой сборке продукции. По словам учредителя Сергея Домокеева, компания уделяет большое внимание качеству продукции, поэтому она проверяется на каждом этапе производства.

Товары предприятия используют в инновационном центре «Сколково», небоскребе «Лахта-центр» и других крупных проектах. Как отметил генеральный директор Корпорации развития Подмосковья Владимир Слипенькин, компания поставляет свои товары по всей России и в страны СНГ.

«Всю продукцию изготавливают по индивидуальным эскизам, поэтому на предприятии есть собственное конструкторское бюро, которое занимается разработкой, проектированием и воплощением в жизнь любой идеи. Главная задача — предложить российскому заказчику высокое качество по приемлемой цене, чтобы он не искал аналогов за рубежом», – отметил он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. В области наблюдается рост выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».