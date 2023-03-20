Подмосковье 20 марта 2023, 10:07 Производство металлоконструкций появится в Балашихе Фото: Мининвест МО / Мининвест МО

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Новое производство конструкций из металла появится в Подмосковье. Проект реализуется в индустриальном парке «Соболиха» в Балашихе.

«Резидент индустриального парка „Соболиха“ уже приступил к строительству здания площадью около 1,5 тысячи квадратных метров. Здесь будет размещено производство металлоконструкций», — сообщила зампред правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева.

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Инвестиции в проект составят 65 миллионов рублей.

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Еще пять резидентов начали строительство в индустриальном парке «Соболиха». Подобрать участки для бизнеса можно на инвестиционной карте Московской области.

Каждый предприниматель, работающий в Подмосковье, должен чувствовать поддержку правительства и помощь в решении самых разных вопросов. Губернатор региона Андрей Воробьев еще раз подчеркнул это на встрече с представителями бизнеса.