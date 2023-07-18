Подмосковье 18 июля 2023, 02:00 Производство металлоизделий появится в Щелкове к концу года Главгосстройнадзор МО

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Около тысячи тонн металлоизделий для строительства начнут производить в Щелкове. Производственный центр откроется на улице Мелиораторов. Там смогут получить работу 30 человек.

Как рассказали в Главгосстройнадзоре Подмосковья, на предприятии будут производить, хранить и реализовывать металлическую продукцию для поставок строительным организациям. Это профнастил, элементы кровли, водоотливов, ограждений и многое другое.

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Строители уже устроили подземную и надземную части здания, фасад и окна. Сейчас они проводят благоустройство территории и монтируют внутренние коммуникации. Работы планируют завершить к концу года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал поддержать аграрные предприятия региона.

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