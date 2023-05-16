16 мая 2023, 16:56
Производство металлических ограждений наладят в Щелкове в 2023 году
Производственно-складской комплекс построят в Щелкове. Объект посетили инспекторы Главгосстройнадзора. Его планируют открыть до конца года.
Как рассказали в ведомстве, площадь здания составит 6,5 тысячи квадратных метров. Сейчас там ведут отделочные работы и благоустраивают территорию. Комплекс достроят в четвертом квартале 2023 года. Там будут хранить элементы металлического барьерного ограждения. Производительность составит 14,17 тонны изделий в год.
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Строительство
Щелково
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