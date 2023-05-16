Подмосковье 16 мая 2023, 16:56 Производство металлических ограждений наладят в Щелкове в 2023 году Главгосстройнадзор МО

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Производственно-складской комплекс построят в Щелкове. Объект посетили инспекторы Главгосстройнадзора. Его планируют открыть до конца года.

Как рассказали в ведомстве, площадь здания составит 6,5 тысячи квадратных метров. Сейчас там ведут отделочные работы и благоустраивают территорию. Комплекс достроят в четвертом квартале 2023 года. Там будут хранить элементы металлического барьерного ограждения. Производительность составит 14,17 тонны изделий в год.

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