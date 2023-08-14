Подмосковье 14 августа 2023, 17:35 Производство металлических листов в рулонах запустят в Подольске Главгосстройнадзор МО

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Производство металлических листов в рулонах запустят в Подольске в 2025 году. Также в округе будут изготавливать элементы для сэндвич-панелей.

Строительный надзор Подмосковья проконтролировал работы на производственно-складском комплексе вблизи деревни Сергеевка Подольского округа. На данный момент на площади более десяти тысяч квадратных метров возводят здание, где будут изготавливать металлические листы.

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Материалы будут использовать для кровли, заборов, изготовления профнастила и обшивки складов и многого другого.

В составе производственно-складского комплекса также предусмотрено возведение административно-бытового помещения, которое обеспечит работу предприятия и склада.

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