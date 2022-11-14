Подмосковье 14 ноября 2022, 11:27 Производство металлических изделий создаст новые рабочие места в Пушкино

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Цех по производству металлических изделий построят в Пушкино. На нем создадут новые рабочие места в 2023 году, сообщили в Минжилполитики Подмосковья.

В новом цехе будут обрабатывать продукцию для строительства. Это фасонные металлические изделия, а также метизные и крепежные элементы. Его оборудуют современными станками. Завершить работы планируют в 2023 году, на производстве смогут трудоустроиться восемь человек.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о мерах поддержки бизнеса в условиях частичной мобилизации. Они коснутся малого и среднего бизнеса.

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