Производство мешков для мусора из вторсырья появится в Ступине | 360°

Подмосковье 25 октября 2022, 12:49 Производство мешков для мусора из вторсырья появится в Ступине

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В Ступине скоро появится новое предприятие, работа которого будет посвящена производству мешков для мусора. Причем, использоваться для этого будет именно вторичное сырье. Для этого уже подобран участок, его отдали в аренду всего за рубль в год. В проект собираются инвестировать порядка 25 миллионов рублей. Потом появится возможность выкупить арендованный участок.

«Это означает, что после окончания срока аренды и при условии успешной реализации проекта „Вторма“ сможет выкупить землю всего за 15% от ее кадастровой стоимости. Компания планирует запустить новое производство уже в 2024 году», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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На участие в такой программе в Подмосковье могут рассчитывать те предприятия, которые проводят проекты по импортозамещению. Именно этим и занимается «Вторма», которая будет развивать действующее и формировать новое производство. Для того, чтобы производить новые мешки для мусора, будет задействоваться в том числе и вторичное сырье — старый полиэтилен.

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«Одним словом, это нужное, полезное и выгодное дело. Всего же на сегодняшний день мы представили 40 земельных участков за рубль общей площадью порядка 95 га, в результате чего 36 инвесторов приступили к реализации своих проектов», — подчеркнула министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Для Ступина это уже не первый такой опыт предоставления участка в аренду всего за один рубль. Ранее уже были компании, которые получали участки именно под такую льготную аренду. Например, это касается компании «ПК ПЕЧАГИН». Она через несколько лет собирается формировать новое производство майонезов. Инвестировать в это все собираются до 600 миллионов рублей, на производстве откроются новые рабочие места.