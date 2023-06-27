Подмосковье 27 июня 2023, 13:06 Производство медицинского оборудования в Подольске станет эффективнее благодаря нацпроекту

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Производитель медицинского оборудования из Подольска присоединился к нацпроекту «Производительность труда». В компании «Орторент» уже сформировали рабочую группу. Об этом сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На предприятии повысят эффективность процессов, выявят потери и устранят их в потоке производства медицинского электронного велотренажера. В дальнейшем опыт пилотного проекта будут использовать во всех структурных подразделениях предприятия.

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«Цель команды — оптимизировать производственную деятельность таким образом, чтобы снизить издержки и повысить прибыль без существенных инвестиционных вложений, применяя инструменты бережливого производства», — прокомментировал генеральный директор ООО «Орторент» Олег Великов.

Компания намерена сократить время протекания процесса минимум на 25%, уменьшить незавершенное производство на 30% и увеличить выработку на рабочих местах более чем на 20%

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в медицине будут внедрять умные сервисы Сбербанка.

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