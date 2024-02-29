Подмосковье 29 февраля 2024, 14:32 Производство медицинского оборудования расширят в Пущине по программе «Земля за 1 рубль» Компания «ДИАКОН-ДС»

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Компания «ДИАКОН-ДС», которая производит медицинские изделия для in vitro, расширит производство оборудования для проведения исследований за счет строительства современного высокотехнологичного комплекса. Для реализации проекта компании предоставили участок по программе «Земля за 1 рубль» в Пущине.

Заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что объем инвестиций в строительство современного производства составит порядка 600 миллионов рублей.

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«Завершить строительство и запустить новое производство инвестор планирует в IV квартале 2026 года», — отметила Екатерина Зиновьева.

Больше четверти века компания «ДИАКОН-ДС» занимается производством оборудования и комплектующих для медицинских исследований. На сегодняшний день более 130 реагентов выпускаются на производственных площадках компании в Московской области для определения более чем 50 показателей в биологических жидкостях человека. По данным исследовательских агентств, около пятой всех биохимических исследований в России проводятся с использованием реагентов от компании «ДИАКОН-ДС».

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что у компании сейчас две производственные площадки.

«На участке площадью 4 гектара, который компания получила по региональной программе „Земля за 1 рубль“, планируется строительство производственного комплекса площадью 3,7 тысячи квадратных метров», — добавила Наталья Адигамова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности помощи бизнесу.

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