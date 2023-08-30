30 августа 2023, 13:25
Производство медицинских препаратов в Черноголовке создаст почти 300 рабочих мест
Завод по производству лекарственных препаратов построят в Черноголовке. Там будут производить свыше 50 миллионов лекарств в картриджах и ампулах в год.
Как рассказали в Главгосстройнадзоре Подмосковья, на территории построят завод и склад готовой продукции. Площадь трехэтажного здания превысит 12 тысяч квадратных метров. Сейчас строители монтируют фасад и планируют завершить работы в третьем квартале следующего года.
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Завод будет ежегодно производить 50 миллионов картриджей и четыре миллиона ампул с лекарствами, а также до четырех миллионов растворов в стеклянных и пластиковых флаконах. Получить работу на предприятии смогут 289 человек.
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