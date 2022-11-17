Подмосковье 17 ноября 2022, 16:39 Производство медицинских изделий в Реутове перешло на круглосуточный режим работы после начала СВО

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Компания «Интертекстиль» существует уже 28 лет, из них 22 года занимается производством медицинских изделий в Реутове. С марта предприятие перешло на круглосуточный режим работы.

Сегодня «Интертекстиль» является одним из ведущих игроков рынка медицинских изделий. Предприятие имеет собственную базу для производства высокотехнологичной промышленной продукции.

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После начала СВО компания нарастила производство из-за возросшего спроса. Продукцию компании используют для доставки раненых до госпиталя и при оказании срочной медицинской помощи в полевых условиях.

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«Наше предприятие, зная что продукция используется в госпиталях и в аптечках, с начала марта перешло на круглосуточный режим работы. Все сотрудники отнеслись к этому с пониманием», — рассказал заместитель директора, начальник производства ООО «Интертекстиль корп» Анатолий Клименко.

Кроме того, компания «Интертекстиль», как и раньше, занимается гуманитарной помощью и помогает благотворительным фондам.

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