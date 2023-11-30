Подмосковье 30 ноября 2023, 15:50 Производство медицинских инструментов нарастят в Балашихе Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Компания «Минимально инвазивные технологии» из Балашихи в два раза увеличит объемы производства. Предприятие будет выпускать на 75% больше специального оборудования.

Компания изготавливает и разрабатывает инструменты и оборудование для операций, которые проходят под контролем ультразвука, рентген-аппарата и эндоскопа. Среди разработок есть несколько уникальных: фильтры-ловушки «Корона», мочеточниковые стенты «Морской конек», инструменты для пункционного дренирования.

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Предприятие «Минимально инвазивные технологии» работает с 1992 года и является одним из ведущих в своей сфере.

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Генеральному директору компании Юрию Андрееву вручили почетный знак Московской областной Думы «За труды». Его передал депутат Николай Черкасов.

«У компании сегодня огромный потенциал, она имеет большой опыт оснащения операционных лечебных учреждений оборудованием и инструментами для малоинвазивных вмешательств. Продукция востребована на рынке, как внутри страны, так и за ее пределами», — сказал депутат.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье проводят большую работу для привлечения медицинских работников.

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