14 апреля 2023, 13:40
Производство мебели в Подмосковье расширили при поддержке региона
Компания «ХСР» из Химок расширила производство благодаря региональной поддержке. Предприятие выпускает дизайнерскую мебель и предметы интерьера. Там смогут трудоустроиться еще 10 человек.
Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева, компания получила 1,1 миллиона рублей. Общий объем инвестиций в производство составил 20 миллионов.
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«Ежегодно в Московской области проводятся конкурсы государственных мер поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства. Это в том числе конкурсный отбор по субсидии на лизинг оборудования», — добавила она.
Компания занимается производством мебели в Подмосковье более 20 лет. Также она поставляет стеновые панели, кухни, двери и многое другое.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.
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