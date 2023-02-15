Подмосковье 15 февраля 2023, 10:28 Производство мебели из деталей автомобилей наладили в Подольске

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Компания из Подольска занялась производством мебели из деталей авто. На заводе изготавливают диваны, столы, двигатели, вешалки и многое другое.

Как рассказал генеральный директор «Мебель и интерьеры из машин» Родион Венков, сейчас на предприятии собирают стол из деталей машины Ford Mustang 1967 года.

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«Уже готов стол из двигателя автомобиля Toyota. Выполняем диваны из автомобилей ГАЗ-21 „Волга“, „Москвич-407“», — добавил он.

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Среди креативных идей компании — вешалки из гаечных ключей, клапанов и пружин, а также холодильник из металла со сменной камерой.

В офисе предприятия вся мебель сделана мастерами. Их работы распространились и за пределы страны. Покупателей они ищут через соцсети.

На заводе обустроили несколько цехов: сначала мастера занимаются сваркой и сборкой деталей, затем их нагревают, чтобы придать нужный цвет, после чего делают обивку.

«На первый взгляд может показаться, что все просто. Вытащил двигатель, помыл, колесики прикрутил и сделал столик. На самом деле, это достаточно сложный процесс», — поделился Венков.

Он отметил, что самое ценное в производстве — мастера, которые воплощают в жизнь самые креативные идеи.

«Наша команда — самое ценное, что у нас есть», — говорит Венков.

Сейчас компания наладила мелкосерийное производство, а в этом году она займется участием в выставках, чтобы заявить о себе на всю страну.

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