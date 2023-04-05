Подмосковье 05 апреля 2023, 15:46 Производство маскировочных сетей для бойцов СВО запустили в детской школе искусств в Химках

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Волонтеры начали плести маскировочные сети в детской школе искусств на улице Чапаева в Химках. Вместе с пенсионерам из клуба «Активное долголетие» этим занимаются педагоги, родители учащихся и просто неравнодушные жители округа.

Первую партию маскировочных сетей уже доставили в зону СВО. Сейчас волонтеры ждут материалы, чтобы приступить к плетению новых сетей. Для их изготовления используют ленты из синтетических тканей зеленых оттенков — они износостойкие и быстро высыхают.

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«За небольшой срок мы уже связали семь сетей размером три метра. Сейчас уже готова большая сеть размером шесть метров», — рассказала директор детской школы искусств, депутат совета депутатов городского округа Химки Инна Монастырская.

Производство маскировочных сетей в школе искусств запустили по просьбе Марии Постольниковой из фонда «Ангелы фронта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион постоянно помогает участникам спецоперации и их семьям.

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