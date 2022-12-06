Подмосковье 06 декабря 2022, 10:17 Производство машинных масел создаст 30 новых рабочих мест в Богородском округе

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Инвестор вложит свыше 100 миллионов рублей в производство машинных масел и смазок в Богородском округе. На заводе смогут трудоустроиться 30 человек, сообщила зампред правительства Подмосковья — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Компания «Алато» запланировала построить завод в 2024 году. Выпуск масле станет новым этапом развития предприятия, которое с 2009 года занимается поставкой шин.

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«Специально для этого направления компания построит новый объект, в состав которого войдут производственный цех, лаборатория и цех упаковки продукции», — сообщила Екатерина Зиновьева.

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После того как многие зарубежные компании покинули российский рынок, предприятие определило новые направления работы. Среди них партнерство с отечественными производителями и запуск собственного завода. Руководитель компании Дмитрий Кокарев рассказал, что важной частью успеха производства стала разработка рецептуры продукта. Их будут составлять в исследовательской лаборатории. Он добавил, что все оборудование на заводе будет автоматическим и созданным в России.

«Основные компоненты для производства наших продуктов и базовые масла будем приобретать также у отечественных производителей с собственной нефтепереработкой. В выборе поставщиков мы исходим из требований к конечному продукту и его качественным показателям», — отметил он.

Как отметил генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин, продукция компании отвечает современным стандартам и играет большую роль в импортозамещении. Ожидается, что «Алато» будет производить около двух тысяч тонн масел и смазок в год на начальном этапе, а затем увеличит производство в 12 раз.

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