Подмосковье 05 сентября 2022, 23:58 Поделиться Telegram

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Viber Производство майонеза запустят в Ступине

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Компания «ПК ПЕЧАГИН» в связи с расширением производства построит в Ступине завод, который будет изготавливать и фасовать линейку майонезов.

Землю для реализации этого проекта компания «ПК ПЕЧАГИН» получила в рамках региональной программы «Земля за рубль».

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«Новое пищевое производство расположится на участке площадью 30 тысяч квадратных метров. В его создание компания инвестирует 600 миллионов рублей, создав более 100 новых рабочих мест. Ожидается, что новый завод начнет работу уже в 2025 году», — сообщила зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

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После окончания срока аренды и при условии успешной реализации проекта «ПК ПЕЧАГИН» сможет выкупить участок всего за 15% от его кадастровой стоимости.

«Новой мерой господдержки — программой правительства Московской области „Земля за рубль“ воспользовались в Подмосковье уже 24 компании, развивающих свой бизнес на территории региона. В соответствие с техническими запросами проектов всего предоставлено 28 земельных участков общей площадью порядка 70 гектаров. Получают участки те, кто планирует заниматься импортозамещением в таких отраслях, как сельское хозяйство, обрабатывающая, пищевая, фармацевтическая отрасли промышленности и других. Это может быть как новое, так и развивающееся производство», – подчеркнула министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Завод компании «ПК ПЕЧАГИН» находится в Чехове. На производстве с 2007 года компания изготавливает майонезы, соусы, растительные масла для фритюра и жарки, томатную пасту, кетчупы, пицца соусы и многое другое.

Продукция компании представлена в федеральных сетевых магазинах, а также поставляется компаниям сегмента HoReCa по всей территории РФ и ближнего зарубежья.

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