12 июля 2023, 10:41
Производство магнитопроводов в Бронницах станет эффективнее благодаря нацпроекту
Подмосковная компания «Зэт Энерго» присоединилась к национальному проекту «Производительность труда» и планирует улучшить показатели завода магнитопроводов. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Пилотным участком для реализации нацпроекта выбран процесс производства стандартного магнитопровода. С помощью полученных практик компания рассчитывает сократить время протекания процесса на 20%, увеличить выработку на 15%, а также уменьшить количество незавершенного производства в потоке на 30%.
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Адресную поддержку будут оказывать специалисты Регионального центра компетенций Московской области. Они помогут определить слабые места в производственных процессах и создать план улучшений.
Участниками национального проекта «Производительность труда» являются уже более 170 компаний из Подмосковья.
Подробная информация о поддержке бизнеса доступна на инвестпортале Московской области. Этот сервис облегчил основные процессы для предпринимателей, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.
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