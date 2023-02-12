12 февраля 2023, 13:40
Производство литых токопроводов в Подмосковье закупит новое оборудование
В прошлом году компания из Московской области «РТК-ЭЛЕКТРО-М» по изготовлению литых токопроводов выиграла конкурс субсидий. Теперь предприятие закупит новое оборудование, чтобы повысить производительность.
Литые токопроводники — это электротехнические устройства для передачи электроэнергии средней мощности. По словам гендиректора компании Игоря Черенкова, предприятие является первым в России, которое начало их делать.
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«Если раньше за день, условно, мы могли гнуть 10 трубчатых проводников в смену, то сейчас мы за час можем погнуть пять проводников», — сообщил Игорь Черенков
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На предприятии работают 150 сотрудников. Для них на цокольном этаже оборудовали зал для занятий спортом во время перерыва или в свободное от работы время. У «РТК-ЭЛЕКТРО-М» есть свои команды по волейболу и большому теннису, которые участвуют в соревнованиях.
Также в компании проводятся конкурсы, которые помогают руководству определить самых профессиональных сотрудников и наградить их.
Сейчас компания работает над расширением ассортимента продукции.
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