Подмосковье 08 августа 2023, 12:19 Производство лимонадов и кваса запустят в Домодедове

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Новое производство лимонадов и кваса построят в Домодедове. Компания «ДМД Технологии» инвестирует в проект 250 миллионов рублей. Там смогут получить работу 40 человек.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева, предприятие откроет новый завод на участке, полученном в аренду по льготной программе.

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«Площадь импортозамещающего производства, которое планируют запустить в 2026 году, составит две тысячи квадратных метров. Участок под его строительство компании предоставили на льготных условиях — аренда земли составит всего один рубль в год», — сказала она.

На производстве будут выпускать безалкогольные напитки, созданные путем естественной ферментации и брожения. Там будут выпускать 500 тысяч бутылок в месяц.

Глава Минимущества региона Наталья Адигамова добавила, что с начала года инвесторы Подмосковья получили около 350 гектаров земли по льготной программе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. Наблюдается увеличение выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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