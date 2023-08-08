08 августа 2023, 12:19
Производство лимонадов и кваса запустят в Домодедове
Новое производство лимонадов и кваса построят в Домодедове. Компания «ДМД Технологии» инвестирует в проект 250 миллионов рублей. Там смогут получить работу 40 человек.
Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева, предприятие откроет новый завод на участке, полученном в аренду по льготной программе.
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«Площадь импортозамещающего производства, которое планируют запустить в 2026 году, составит две тысячи квадратных метров. Участок под его строительство компании предоставили на льготных условиях — аренда земли составит всего один рубль в год», — сказала она.
На производстве будут выпускать безалкогольные напитки, созданные путем естественной ферментации и брожения. Там будут выпускать 500 тысяч бутылок в месяц.
Глава Минимущества региона Наталья Адигамова добавила, что с начала года инвесторы Подмосковья получили около 350 гектаров земли по льготной программе.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. Наблюдается увеличение выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.
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