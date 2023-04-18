Важное 18 апреля 2023, 16:27 Андрей Воробьев: производство лифтов для импортозамещения поддержат в Серпухове

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Лифтостроительный завод в Серпухове создаст 450 новых рабочих мест к 2025 году. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что правительство поможет нарастить производство. Это важно для импортозамещения.

Работу завода временно остановили в 2017-м, когда его признали банкротом. В прошлом году инвестор выкупил предприятие, чтобы возобновить производство лифтов для импортозамещения.

К осени задолженность погасили, создали высокотехнологичные площади и профессиональную команду сотрудников. На заводе работает единственная в России испытательная башня с девятью ячейками, где можно тестировать лифтовое оборудование.

Цели у них амбициозные — к 2025 году нанять 450 человек и выйти на мощности 1200 лифтов в год. Уверен, все обязательно получится. Мы поможем. Андрей Воробьев

Год назад предприятие подготовило оборудование к серийному запуску, приняло на работу ведущих конструкторов и технологов.

«Завод вновь начал производство после банкротства в прошлом году. Сейчас здесь работают 150 человек: большинство из них — серпуховичи, и многие трудились здесь с самого его основания в 2013 году. Как только бывшие сотрудники узнали, что завод открывается, сразу же захотели вернуться. Говорят, что собрались почти полным составом», — отметил губернатор Подмосковья.

На заводе производят лифты различных ценовых категорий – от эконом-класса для панельных домов до бизнес-класса, которые устанавливаются в аэропортах и торговых центрах.

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