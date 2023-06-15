Подмосковье 15 июня 2023, 21:24 Производство лекарственных препаратов в Дубне запустят в 2025 году Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Правительство Московской области и компания «Аргументум Фарма» подписали соглашение о создании на территории особой экономической зоны «Дубна» современного высокотехнологичного производства лекарственных средств. Контракт заключили на полях ПМЭФ-2023.

Подписи в документе поставили зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева и гендиректор ООО «Аргументум Фарма» Олег Левченко.

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«Инвестиции в реализацию проекта составят более 1,5 миллиарда рублей. Компания уже приступила к строительству первой очереди научно-производственного комплекса площадью более 6,5 тысячи квадратных метров. Завершить строительство и запустить первую очередь производства „Аргументум фарма“ планирует во втором полугодии 2025 года. Весь проект будет реализован в течение четырех лет», — сообщила Зиновьева.

На первом этапе на предприятии в Дубне создадут около 130 рабочих мест, с запуском второй очереди штат увеличит еще на 50 человек.

«В перспективе мы планируем не только выпускать готовые препараты, но и заниматься их разработкой. Это будет действительно большой», — отметил Левченко.

Компания займется производством лекарственных средств, которые предназначены для стабилизации артериального давления, лечения аритмии, тахикардии, инфаркта миокарда. Также на предприятии займутся производством анальгетиков.

«На первом этапе компания сможет производить более 55 миллионов единиц лекарственных препаратов в год. И, что самое важное, многие из них — импортозамещающие», — отметил гендиректор Корпорации развития Подмосковья Владимир Слипенькин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и соучредитель ООО «Северный океан» Ван Юнцин подписали соглашение о строительстве в Воскресенске завода по производству фармацевтической субстанции гепарина натрия, которая используется при изготовлении препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

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