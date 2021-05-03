Производство лекарств в Подмосковье за год выросло на 81%

В Подмосковье всего за год выросло производство лекарственных препаратов — на 81%. Об этом написало ИА Regnum со ссылкой на доклад регионального управления Росстата о социально-экономическом положении в Московской области.

По итогам первого квартала 2021 года на территории региона было произведено лекарств на 40,8 миллиарда рублей. Максимальный прирост показали противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы. Их производство в первом квартале превысило 4,8 миллиона упаковок.

Лекарств для лечения органов дыхательной системы за первые три месяца этого года было произведено свыше 4,8 миллиона упаковок — в два раза больше, чем показатели аналогичного периода предыдущего года. На третьем месте — противомикробные препараты для системного использования. За этот же период объем производства составил более 11,8 миллиона пачек — это на 86,3% выше, чем в прошлом году.

В конце апреля президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит российскому правительству использовать изобретения и полезные модели в сфере здравоохранения, а также выпускать лекарства без разрешения патентообладателя в интересах нацбезопасности в экстренных случаях.