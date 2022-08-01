Производство лекарств в Подмосковье выросло на 30% за полгода

В первом полугодии в Московской области существенно увеличилось производство фармацевтических субстанций. Об этих и других итогах работы отрасли рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Фармацевтические компании Подмосковья нарастили производство субстанций на 8,5% по сравнению с прошлогодними показателями. Это одно из приоритетных направлений импортозамещения, которое позволит сократить зависимость отрасли от зарубежных поставок.

В Подмосковье реализуется несколько крупных проектов в сфере производства субстанций. Например, в городском округе Химки холдинг «Химрар» инвестирует в запуск предприятия по выпуску компонентов для лекарств от COVID-19 и ВИЧ. Еще один проект реализуется в Дубне: компания ПСК «Фарма» построит центр по изготовлению субстанций для препаратов, необходимых при онкологии.

На сегодняшний день в Подмосковье заявлено восемь проектов импортозамещения в фармацевтической отрасли. Их реализация идет опережающими темпами.

«В целом производство лекарственных средств и медицинских материалов в Подмосковье в первом полугодии выросло на 30,1% по сравнению с прошлогодними показателями. В денежном выражении объемы отгрузки фармпредприятий превысили 115 миллиардов рублей», — сообщила Екатерина Зиновьева.