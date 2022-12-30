Подмосковье 30 декабря 2022, 22:37 Производство лекарств увеличилось в Подмосковье на 15% за 11 месяцев

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Индекс промышленного производства составил за 11 месяцев 98,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Кроме того, на 15,3% увеличилось производство медикаментов и материалов, которые используются в медицинских целях.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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В добыче полезных ископаемых индекс составил 103,3%, а в обрабатывающих производствах — 98,4%. В числе лидеров среди обрабатывающих производств оказалось производство кожи и изделий из нее, которое выросло на 17,1%.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об успехе Подмосковья в рейтинге промышленной политики России, а также о том, что фонд развития промышленности Московской области за прошлый год выдал на льготных условиях займы более чем на 1,1 миллиарда рублей.

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