Производство лекарств создаст 289 рабочих мест в Черноголовке

Новый завод построят на Технической улице в Черноголовке. На нем будут выпускать лекарства нозологии, которые смогут заменить импортные аналоги. Об этом сообщили в Минжилполитики региона.

Площадь завода составит свыше 12 тысяч квадратных метров, в нем обустроят четыре производственные линии, склад, лаборатории и другие помещения. На нем смогут трудоустроиться 289 человек.

В проект инвестируют четыре миллиона рублей, его будет сопровождать Центр содействия строительству. Завершить работы планируют к 2023 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об успехах Подмосковья в картофелеводстве. Он рассказал, что регион обеспечивает себя корнеплодом на 70%.