Подмосковье 18 сентября 2023, 15:25 Производство лекарств нарастили в Дубне

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Фармацевтическая компания «ПСК Фарма» из Дубны нарастила объем производства лекарств на 81,2% за год. С начала года там выпустили более 2,8 миллиона упаковок продукции.

Как рассказала глава Минвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева, предприятие работает с 2019 года. За это время она наладила выпуск важных препаратов и смогла внести большой вклад в их импортозамещение.

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«Предприятие также стало надежным партнером Подмосковья: с ним подписаны два офсетных контракта на общую сумму более пяти миллиардов рублей», — добавила Зиновьева.

По словам генерального директора Евгении Шапиро, к концу августа компания выпустила свыше 2,8 миллиона упаковок готовой продукции по разным направлениям.

«Если смотреть на продажи, то здесь также фиксируем существенный рост: в денежном выражении он составил+72,42%. Причем прирост идет за счет увеличения отгрузок готовых лекарственных средств (+87,3% в упаковках)», — поделилась она.

Всего в Подмосковье работает около 90 фармацевтических предприятий.

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