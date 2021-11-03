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    03 ноября 2021, 14:45

    Подмосковье нарастило производство лекарств и металлических изделий

    Промышленное производство Подмосковья выросло на 15% в сравнении с прошлым годом

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Промышленное производство Подмосковья выросло на 15,6% по сравнению с прошлым годом. Увеличение показателей в основном дали металлические изделия и лекарства.

    Подмосковье нарастило производство лекарств и металлических изделий | Изображение 1

    Как рассказала министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, промышленное производство региона стабильно превышает средний показатель в России.

    С начала года в Московской области значительно нарастили изготовление металлических изделий, лекарств и химической продукции.

    Промышленность Подмосковья продолжает демонстрировать уверенный рост, который обеспечивают в основном обрабатывающие производства

    Екатерина Зиновьева.

    Зиновьева отметила, что активная инвестиционная политика Подмосковья влияет на постоянный производственный рост.

    Каждый год в Московской области запускают более 400 новых инвестпроектов. Многие из них связаны с обрабатывающими производствами.