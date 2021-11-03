Подмосковье нарастило производство лекарств и металлических изделий

Промышленное производство Подмосковья выросло на 15,6% по сравнению с прошлым годом. Увеличение показателей в основном дали металлические изделия и лекарства.

Как рассказала министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, промышленное производство региона стабильно превышает средний показатель в России.

С начала года в Московской области значительно нарастили изготовление металлических изделий, лекарств и химической продукции.

Промышленность Подмосковья продолжает демонстрировать уверенный рост, который обеспечивают в основном обрабатывающие производства Екатерина Зиновьева.

Зиновьева отметила, что активная инвестиционная политика Подмосковья влияет на постоянный производственный рост.

Каждый год в Московской области запускают более 400 новых инвестпроектов. Многие из них связаны с обрабатывающими производствами.