Подмосковье нарастило производство лекарств и металлических изделий
Промышленное производство Подмосковья выросло на 15% в сравнении с прошлым годом
Промышленное производство Подмосковья выросло на 15,6% по сравнению с прошлым годом. Увеличение показателей в основном дали металлические изделия и лекарства.
Как рассказала министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, промышленное производство региона стабильно превышает средний показатель в России.
С начала года в Московской области значительно нарастили изготовление металлических изделий, лекарств и химической продукции.
Промышленность Подмосковья продолжает демонстрировать уверенный рост, который обеспечивают в основном обрабатывающие производства
Зиновьева отметила, что активная инвестиционная политика Подмосковья влияет на постоянный производственный рост.
Каждый год в Московской области запускают более 400 новых инвестпроектов. Многие из них связаны с обрабатывающими производствами.