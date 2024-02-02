02 февраля 2024, 16:04
Производство лечебного питания запустят в Красногорске к 2026 году
Компания «Технологии Биосинтеза» получила участок земли по программе «Земля за 1 рубль» в индустриальном парке «Нахабино Парк». Он будет использован для строительства предприятия, специализирующегося на выпуске лечебного питания. Сдать объект планируют к 2026 году.
Заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева сообщила, что предприятие станет значимым проектом в области медицины, способствующим импортозамещению.
Реклама
«Инвестиции в проект компании „Технологии Биосинтеза“ составят 1,3 миллиарда рублей. На предприятии планируется создать 120 рабочих мест. Завод начнет работать уже в 2026 году», — поделилась Екатерина Зиновьева.
Основной продукцией компании «Технологии Биосинтеза» станет парентеральное и интегральное питание, которые используются в комплексной терапии пациентов, находящихся в реанимации и неспособных самостоятельно принимать пищу.
Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова добавила, что для реализации данного инвестпроекта компании предоставили 2,8 гектара земли. В планах на ближайшее будущее — нарастить поставки не только по всей России, но и в Казахстан, Армению, Киргизию и другие страны.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности помощи бизнесу.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Инвестиции
Красногорск
Питание
Импортозамещение
Реклама
Реклама