Подмосковье 02 февраля 2024, 16:04 Производство лечебного питания запустят в Красногорске к 2026 году Unsplash

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Компания «Технологии Биосинтеза» получила участок земли по программе «Земля за 1 рубль» в индустриальном парке «Нахабино Парк». Он будет использован для строительства предприятия, специализирующегося на выпуске лечебного питания. Сдать объект планируют к 2026 году.

Заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева сообщила, что предприятие станет значимым проектом в области медицины, способствующим импортозамещению.

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«Инвестиции в проект компании „Технологии Биосинтеза“ составят 1,3 миллиарда рублей. На предприятии планируется создать 120 рабочих мест. Завод начнет работать уже в 2026 году», — поделилась Екатерина Зиновьева.

Основной продукцией компании «Технологии Биосинтеза» станет парентеральное и интегральное питание, которые используются в комплексной терапии пациентов, находящихся в реанимации и неспособных самостоятельно принимать пищу.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова добавила, что для реализации данного инвестпроекта компании предоставили 2,8 гектара земли. В планах на ближайшее будущее — нарастить поставки не только по всей России, но и в Казахстан, Армению, Киргизию и другие страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности помощи бизнесу.

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