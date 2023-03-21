Подмосковье 21 марта 2023, 05:28 Производство лабораторных и промышленных ферментеров наладили в Пущине Проинтех

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В Пущине создают ферментеры для лабораторий и промышленности. Приборы используют на производстве различной продукции, в сельском хозяйстве, ветеринарии или при проведении научных исследований.

«Микроорганизмы в наших приборах выращиваются в стерильных условиях для получения необходимой биомассы. Дальше микроорганизмы обрабатывают, рушат клетки до уровня белков и аминокислот», — сообщил руководитель компании «Проинтех» Владимир Черский.

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По его словам, с помощью аппаратов можно делать дрожжи для спортивного питания. Также прибор способен выращивать микроорганизмы, которые входят в составы косметических кремов. Ферментеры используют и на предприятиях по производству кисломолочной продукции.

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«Ферментер — это сложное и дорогостоящее устройство с разнообразными функциями, они делаются с учетом запроса, создаются индивидуально», — добавил Черский.

Разработка одного прибора может занимать несколько месяцев. Над его созданием работает коллектив профессиональных инженеров и конструкторов.

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