Подмосковье 24 января 2023, 14:05 Производство лабораторной посуды в Клину увеличит свои показатели

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Предприятие по производству лабораторной посуды в Клину «Химлаборприбор» прошло конкурсный отбор на участие в нацпроекте «Производительность труда». Рассчитывается, что за время участия в проекте компания будет увеличивать производительность на 5% ежегодно.

«Московская область является одним из самых активных участников национального проекта „Производительность труда“ среди российских регионов. ПАО „Химлаборприбор“ стало уже 165-й подмосковной компанией, вступившей в нацпроект», — сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Она также подчеркнула, что к участию в нацпроекте к 2024 году Подмосковье планирует привлечь более 300 областных предприятий.

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«Химлаборприбор» в Клину изготавливает мерную химико-лабораторную посуду, а также приборы и аппараты из стекла. В рабочую группу по реализации нацпроекта на предприятии вошли сотрудники компании и эксперты Регионального центра компетенций Московской области (РЦК).

Для начала рабочая группа проведет диагностику потока «Производство ареометров», который определили пилотным, определит узкие места и проведет необходимые мероприятия по устранению выявленных проблем с применением инструментов бережливого производства.

Предполагается, что нацпроект поможет сократить время протекания процесса в пилотном потоке, а также увеличит выработку. После завершения мероприятий на первом участке сотрудники будут тиражировать практики нацпроекта на другие производственные линии.

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