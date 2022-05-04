Производство крепежных изделий расширят в Подмосковье

Компания «Универсальные системы» в рамках инвестиционного проекта на территории Подмосковья собирается расширить производство крепежных изделий для инженерных сетей. Таким образом она создаст дополнительно около 30 рабочих мест для высококвалифицированных специалистов. Корпорация развития Московской области (КРМО) помогает организации в подборе земельного участка для осуществления инвестпроекта.

«Общий объем инвестиций компании „Универсальные системы“ в реализацию проекта составит 50 миллионов рублей. В рамках инвестпроекта планируется строительство цеха и закупка дополнительного оборудования. Новое производство позволит создать для жителей нашего региона дополнительно порядка 30 рабочих мест», — сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, сейчас большую долю российского рынка в сфере крепежных изделий занимают производители из США, Испании, Германии. Зиновьева отметила, что продукция компании «Универсальные системы» даст возможность увеличить производство высококачественных российских изделий.

«Универсальные системы» работают на рынке крепежных систем с 2008 года. Сейчас у компании есть свое производство общей площадью 670 квадратных метров в Химках, в год выпускается около 250 тысяч изделий. Планируется, что в рамках инвестпроекта производственная площадь будет увеличена до 1500 квадратных метров, ежегодно компания намерена выпускать до одного миллиона изделий.

«Мы рады, что при участии Корпорации развития Московской области в регионе планируют расширение своих производств российские производители высокотехнологичных изделий. Важно отметить, что инвестпроект компании „Универсальные системы“ направлен в том числе на увеличение ассортимента высококонкурентной продукции с использованием новейших разработок компании, что будет способствовать импортозамещению в сфере производства крепежных изделий. Специалисты КРМО оказывают активное содействие компании „Универсальные системы“ по подбору земельного участка в Подмосковье», — сообщил генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин.

Новое производство могут создать в индустриальном парке «Есипово» в городском округе Солнечногорск, рассматривается и участок в городском округе Дубна. Слипенькин добавил, что инвестору направлена подробная презентация по мерам господдержки.

«Миссией нашей компании является повышение культуры монтажа в России. Обладая очень высокой надежностью, наши изделия позволяют экономить за счет быстроты установки, что в свою очередь позволяет строить большее количество объектов меньшим количеством персонала», — заявил генеральный директор компании «Универсальные системы» Григорий Арутюнов.

По его словам, все этапы производства и реализации продукции компании для современных инженерных систем серьезно контролируются и совершенствуются, постоянно выпускаются новые изделия.

«Для нас важно расширение производства в Московской области. Появление дополнительных мощностей позволит нам увеличить производство и расширить ассортимент продукции, отвечающей самым высоким требованиям, предъявляемым к инженерным решениям при монтаже», — отметил он.

Арутюнов добавил, что такой шаг позволит ускорить сроки поставок готовых изделий заказчикам.