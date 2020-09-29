29 сентября 2020, 15:55
Производство лаков и красок запустят в Лосино-Петровском. Работу получат 100 человек
В подмосковном Лосино-Петровском городском округе запустят производство лаков и красок. Завод обеспечит работой порядка 100 человек. Предприятие построят до конца следующего года.
В проект вложат 108 миллионов рублей. Построить завод решила компания «Лаборатория Евростиль».
Фирма запустит в Лосино-Петровском производство современных лакокрасочных материалов. В одном месте будут разрабатывать и выпускать продукцию.
У нее два вида назначения: индустриальное или общественное. Предприятие займет в Московской области участок площадью 3,3 гектара.
Проект строительства сопровождают в областном Мининвесте. И там же подмосковные предприниматели получают разные меры поддержки. Подробно о них расскажут операторы горячей линии 0150.