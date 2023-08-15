Подмосковье 15 августа 2023, 14:25 Производство косметических средств создаст 64 рабочих места в Дубне ООО «ПОЛЕКС БЬЮТИ»

Читать 360tv в

В Дубне приступили к строительству третьей и четвертой очередей завода по производству косметических средств для волос. ООО «Полекс Бьюти» инвестирует в проект 550 миллионов рублей.

В Министерстве жилищной политики Московской области заявили, что площадь застройки превысит 5,7 тысячи квадратных метров. Мощность нового корпуса позволит в три раза увеличить объем производства изделий для профессионального ухода, а реализация проекта создаст 64 рабочих места.

Реклама

Все этапы работы сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству. Он помогает с документацией, а также проводит консультации по вопросам получения согласования и проектированию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что экономика Московской области на протяжении десяти лет показывала хорошие темпы роста. Он подчеркнул, что главная задача властей — адаптация экономики к вызовам.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360»