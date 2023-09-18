Подмосковье 18 сентября 2023, 18:48 Производство кормовых добавок и ветпрепаратов нарастят в Подмосковье Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Компания «Апиценна» из Балашихи модернизирует производственные мощности. Это позволит увеличить объемы изготовления кормовых добавок и ветпрепаратов.

«Это позволит ежегодно производить более 380 тонн продукции для сельскохозяйственных животных и порядка 167 тонн — для мелких домашних и непродуктивных животных», — рассказал курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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По его словам, в проект планируют инвестировать около 300 миллионов рублей. После модернизации на предприятии создадут 80 дополнительных рабочих мест.

Компания специализируется на производстве ветеринарных препаратов, кормовых добавок и зоогигиенических средствах. Предприятие имеет собственную производственную площадку и лабораторию контроля качества продукции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оставаться в диалоге с аграриями, помогать им и искать совместные решения.

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