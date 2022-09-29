Завод прикорма для рыб в Кашире обеспечили надежным электроснабжением | 360°

Подмосковье 29 сентября 2022, 16:45 Поделиться Telegram

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Viber Завод прикорма для рыб в Кашире обеспечили надежным электроснабжением

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Новые мощности обеспечили энергетики Подмосковья для предприятия в Кашире. Компания получила дополнительные возможности электроснабжения.

Группа компания «Деревенская трапеза» в Кашире с 2013 года специализируется на выпуске кормов и прикорма для рыб. Энергетики из «Россети Московский регион» выдали предприятию 200 кВт дополнительных электрических мощностей, что расширит возможности производства. При этом суммарная величина поставляемой мощности достигла 575 кВт.

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На днях завершилась конференция «Энергетическая и коммунальная инфраструктура Подмосковья: достижения, задачи и перспективы». По ее итогам будет составлена резолюция, которая станет руководством по организации работы в сфере энергетики и ЖКХ не только Московской области, но и всей России.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев обсудил развитие электросетей Подмосковья с главой «Россетей». Они встретились на Петербургском международном экономическом форуме.

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