Производство корейских и американских экспресс-тестов на коронавирус откроют во Фрязине по лицензии

Российская компания «Авивир» запустит во Фрязине сборку экспресс-тестов на коронавирус по лицензиям американских и корейских фармкомпаний. Разместят производство в особой экономической зоне «Исток».

Как подчеркнула министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, у компании есть договоренности на производство американских и корейских ковид-тестов Abbott Laboratories, RapiGen, Sugentech, AccessBio и Osang Healthcare.

Инвестор арендует помещение, где будет налажено лицензионное производство высокотехнологичных экспресс-тестов Екатерина Зиновьева.

Она подчеркнула, что на первом этапе в запуск предприятия инвестируют 100 миллионов рублей. Создадут 20 рабочих мест.

Зиновьева напомнила, что экспресс-тестирование на ранних стадиях заболевания вместе с передовыми методами лечения — один из самых эффективных методов борьбы с ковидом.

Ранее стало известно о том, что Роспотребнадзор разработал самый точный в стране экспресс-тест на коронавирус.