Подмосковье 13 сентября 2023, 13:59 Производство консервированных продуктов в Подольске создаст новые рабочие места Unsplash

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Производитель консервированный товаров «БиФреш» получил земельный участок по программе «Земля за 1 рубль» для строительства завода по переработке сельхозпродукции. Благодаря этому в округе создадут 35 новых рабочих мест.

«Объем инвестиций в строительство и запуск завода по переработке сельхозпродукции компании „БиФреш“ составит 350 миллионов рублей. На предприятии будет создано 35 рабочих мест для жителей Подмосковья. Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию — 2026 год», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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По инвестпроекту планируют создать комплекс с собственным производством консервированных фруктов и овощей, а также хранением и переработкой сельскохозяйственной продукции. Предприятие будет выпускать полуфабрикаты, соусы, джемы и замороженные товары.

«Основная цель программы „Земля за 1 рубль“ — быстрое и качественное импортозамещение, в том числе и пищевой промышленности. Запуск нового производства компании „БиФреш“ позволит заменить импортную продукцию консервированных и замороженных полуфабрикатов из овощей и фруктов. Для этих целей предприятие получило земельный участок площадью 2,9 гектара», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что экономика Московской области на протяжении 10 лет показывала хорошие темпы роста.

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