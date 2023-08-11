Подмосковье 11 августа 2023, 12:59 Производство компонентов для электронной промышленности запустили в Дубне Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Компания «С-Компонент» запустила производство деталей для электронной промышленности в особой экономической зоне «Дубна». Предприятие изготавливает компоненты для микроэлектроники на основе керамики.

«Электронная промышленность Подмосковья развивается стремительными темпами. Рост производства компьютеров, электронных и оптических изделий в Московской области в первом полугодии составил 51,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

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По ее словам, инвестиции в проект «С-Компонент» превысили 150 миллионов рублей. За счет запуска производства компания создала 50 рабочих мест и намерена увеличить штат до 80 сотрудников.

Генеральный директор ООО «С-Компонент» Олег Куль заявил, что компания занимается производством компонентов для отечественной промышленности, включая платы, пассивные керамические компоненты, элементы корпусов и другое.

В ближайшее время инвестор приступит к строительству второго корпуса предприятия площадью около 1,1 тысячи квадратных метров. Там разместятся лаборатории и офисы. Согласно бизнес-плану, к 2026 году инвестор ОЭЗ «Дубна» предполагает занять до 20% отечественного рынка металлизированных керамических корпусов и до 30% — керамических плат.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. Наблюдается увеличение выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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