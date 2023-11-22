22 ноября 2023, 10:45
Производство комплектующих для электропоездов нарастят в Орехово-Зуеве
Компания «Трансмаш» из Орехово-Зуева присоединилась к нацпроекту Производительность труда». Предприятие выпускает комплектующие для рельсового и автомобильного транспорта, а также промышленных электронных устройств.
Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, на предприятии прошло стартовое совещание, связанное с началом реализации нацпроекта. В качестве пилотного участка выбрали процесс производства выдвижной подножки для вагонов электропоездов.
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Подать заявку на участие в нацпроекте предприниматели могут по ссылке.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Заводы
Орехово-Зуево
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