Подмосковье 22 ноября 2023, 10:45 Производство комплектующих для электропоездов нарастят в Орехово-Зуеве Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Компания «Трансмаш» из Орехово-Зуева присоединилась к нацпроекту Производительность труда». Предприятие выпускает комплектующие для рельсового и автомобильного транспорта, а также промышленных электронных устройств.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, на предприятии прошло стартовое совещание, связанное с началом реализации нацпроекта. В качестве пилотного участка выбрали процесс производства выдвижной подножки для вагонов электропоездов.

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Подать заявку на участие в нацпроекте предприниматели могут по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

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