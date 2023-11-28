Подмосковье 28 ноября 2023, 12:32 Производство комплектующих для автомобилей УАЗ запустили в Подмосковье Фото: «Коломенский завод порошковой металлургии»

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Коломенский завод порошковой металлургии запустил серийное производство комплектующих для двигателей к автомобилям УАЗ. Первую партию выпустят для внедорожников семейства «УАЗ-Патриот».

Объем инвестиций в проект превысил 130 миллионов рублей, из них 72 миллиона завод получил в качестве льготного займа от Фонда развития промышленности России.

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«Приобретено современное гидравлическое прессовое оборудование, с помощью которого удалось серьезно расширить линейку выпускаемой продукции, а также оборудование для механической обработки», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Предприятие также подготовили к производству звездочек привода ГРМ — это запчасти механизма двигателя внутреннего сгорания, которые приводят в движение колеса автомобиля.

«Запуск серийного производства звездочек распределительного вала — приоритетное направление. Эта задача должна быть полностью решена в первом квартале 2024 года. После этого мы планируем освоить выпуск звездочек коленчатого и промежуточного валов и еще некоторых комплектующих», — рассказал исполнительный директор «Коломенского завода порошковой металлургии» Сергей Осипов.

Первую партию комплектующих УАЗу планируется отгрузить уже в декабре.

Ранее губернатор Андрей Воробьев перечислил меры поддержки правительства Московской области, направленные на приток инвесторов в регион.

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